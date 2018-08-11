الاحتلال يطلق النار على زوارق فلسطينية شاركت في تظاهرة مطالبة بكسر الحصار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن سلاح البحرية الإسرائيلي أطلق النار على زوارق انطلقت من شواطئ قطاع غزة باتجاه البحر المتوسط، ضمن قافلة بحرية سعت إلى توصيل رسالة بأن الفلسطينيين متمسكون بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات.

وأشارت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية مساء اليوم السبت، نقلًا عن شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها باتجاه سفن الحرية بعد اقترابها من المنطقة الحدودية البحرية مع إسرائيل، ما أجبرها على العودة إلى شواطئ القطاع.

بدوره ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن الزوارق التي حاولت كسر الحصار، تحركت باتجاه الحدود البحرية الشمالية للقطاع باتجاه إسرائيل، وأن البحرية قامت بإطلاق النار صوب الزوارق وأصابت فلسطينيًا واحدًا على الأقل، وقد عادت القافلة البحرية أدراجها.

وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، قد أعلنت أمس الجمعة، عن انطلاق ما أسمتها “تظاهرة بحرية” باتجاه الحدود الشمالية القطاع غزة، وذكرت في مؤتمر صحفي في ميناء غزة، أن الفاعليات من هذا النوع مستمرة رغم العدوان الإسرائيلي.

ولفت الناطق باسم هيئة كسر الحصار، بسام المناصرة، إلى أن التظاهرة البحرية ستنطلق من ميناء مدينة غزة نحو الحدود البحرية الشمالية للقطاع، وتعتبر خطوة ضمن برنامج متكامل لتحقيق جملة أهداف، أهمها كسر الحصار مرة واحدة وللأبد.

وأضاف الناطق باسم الهيئة أن رسالة الحراك هي “رفض الإرهاب الصهيوني وبطشه بحق المجتمع الفلسطيني في غزة، وسكانه الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء، الذي كان آخره استشهاد الطفلة بيان خماش ووالدتها الحامل في الشهر التاسع، بغارة إسرائيلية”.

وطالبت هيئة كسر الحصار المجتمع الدولي بالتدخل، لتوفير حقوق الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على سكان غزة، كما طالبت بتدشين خط ملاحي بحري من خلال ميناء يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.