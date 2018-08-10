رغم الهدنة.. سقوط قذيفة إسرائيلية في فناء منزل وسط قطاع غزة‎

رغم صمود الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، منذ مساء يوم الخميس، إلا أن شهود عيان قالوا إن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية، مساء يوم الجمعة، سقطت في فناء منزل وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنها “لم تتبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف”، مشيرة إلى أن فلسطينييَن استشهدا يوم الجمعة وأصيب 242 آخرون، بينهم 70 بالرصاص الحي، منهم 5 حالات خطيرة وآخرون بالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن الشهيدين هما علي العالول، والمسعف المتطوع عبدالله القططي.