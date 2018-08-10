ليبيا تحقّق في هجوم لميليشيات مسلحة على “مخيّم تاورغاء”

أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيق بهجوم مسلّح تعرّض له، اليوم الجمعة، مخيم نازحي تاورغاء في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وتسبب في تدمير عدد من الأكواخ المتواجدة داخله.

وقال وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، فرج أقعيم: إنّ “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمر بفتح تحقيق فوري في الحادثة والكشف عن المسؤولين على الجريمة بأسرع وقت ممكن”، داعيًا إلى الهدوء والحوار، ومحذّرًا من “الانجرار للفتنة”.

وشدّد المسؤول في تصريح لـ”إرم نيوز” على “ضرورة تحقيق المصالحة والحفاظ على السلم الاجتماعي، وإنهاء معاناة نازحي تاورغاء”، مشيرًا إلى أنّه لا أحد مستفيد مما يجري سوى من وصفهم بـ”أعداء الشعب الليبي”.

بدوره، أوضح المجلس المحلي لتاورغاء أنّ “الهجوم وقع في ساعات الفجر الأولى من الجمعة، وأجبر عددًا من العائلات على مُغادرة المخيم هربًا من الجماعات المسلحة”.

ودعا المجلس في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أهالي تاورغاء المتواجدين في المنطقة الغربية إلى “ضرورة الوقوف إلى جانب نازحي مخيم طريق المطار ومساندتهم في محنتهم”.

وأوضح أنّ “كل الجهود التي بذلت بشأن منع إخراج أهالي مخيم طريق المطار لمهجري مدينة تاورغاء فشلت، رغم التواصل مع كافة الجهات بالدولة والأمم المتحدة”.

وجاءت هذه التطوّرات بعد تلقي أهالي تاورغاء بلاغًا من الأمن المركزي الليبي بضرورة إخلاء المخيم منذ أسبوع، على خلفية شكاوى من قِبل المواطنين القاطنين بالمنطقة بالقرب من المخيم تفيد بتواجد مجموعات من الشباب بالمخيم تتعاطى المخدرات وتتسبب في إزعاج السكان.