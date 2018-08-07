بالفيديو.. إسرائيل تقصف برج مراقبة وتقتل اثنين خلال مناورة تدريبية لكتائب القسام

نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة “حماس” مقطعًا مصورًا ترد من خلاله على الاحتلال الإسرائيلي حول قتل اثنين من عناصرها شمال قطاع غزة صباح الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن عناصر حركة حماس أطلقوا النار تجاه دورية للجيش دون وقوع إصابات، ما استدعى رد المدفعية الإسرائيلية على إطلاق النار.

ويظهر المقطع المصور عناصر القسام يطلقان الرصاص أثناء مناورة داخل موقع “عسقلان” شمال غزة، ليتم بعدها قصف برج المراقبة الذي يعتليانه.

وفي وقت سابق نشرت كتائب القسام بيانًا توضيحيًا حول القصف الإسرائيلي بحق اثنين من عناصرها شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهادهما.

وقالت الكتائب في بيانها ” أنه في تمام الساعة 10:35 من صباح الثلاثاء انطلقت مناورة تدريبية في موقع عسقلان التابع للكتائب، بحضور لفيفٍ كبيرٍ من الأهالي وقيادة حركة حماس، وقد تخلل المناورة عددٌ من الانفجارات”.

وأضافت أنه “شارك في المناورة اثنان من القناصة هما الشهيدان السيلاوي ومرجان حيث كانا يعتليان برج إنزال وبحوزتهما قطعتا سلاح من نوع دراجنوف، ويطلقان النار باتجاه عددٍ من الشواخص داخل الموقع كجزءٍ من سيناريو المشروع التدريبي، وفي تمام الساعة 10:40 صباحًا قام الاحتلال باستهداف برج الإنزال بقذيفةٍ مدفعيةٍ، مما أدى إلى استشهادهما”.