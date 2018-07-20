الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 15 موقعًا لكتائب القسام في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ، مساء اليوم الجمعة، هجمات على 15 موقعًا لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.

وقال في بيان رسمي: “يواصل جيش الدفاع ضرباته الجوية في قطاع غزة مستخدمًا مقاتلات حربية وطائرات أخرى”.

وأضاف: “حتى اللحظة تم استهداف 15 هدفًا إرهابيًا في مقر قيادة كتيبة (حي) الزيتون (شرق مدينة غزة) التابعة لمنظمة حماس الإرهابية”، على حد وصفه.

وتابع: “لقد تم تدمير مقر قيادة الكتيبة وفيها قدرات متنوعة تشمل مخازن أسلحة ومخازن عتاد قتالي ومواقع تدريب واستطلاع وغرفة عمليات الكتيبة، بالإضافة إلى غرف قيادة وسيطرة ومكتب قائد الكتيبة وبنيات تحتية أخرى”.

ولم يصدر رد فوري من كتائب القسام، على بيان الجيش.

ويشهد قطاع غزة توترًا ملحوظًا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث تشن مقاتلات إسرائيلية غارات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب القسام، فيما استشهد رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بشن الغارات ردًا على إطلاق نار نفذه فلسطينيون قرب الحدود.