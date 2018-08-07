العراق.. إحالة وزراء سابقين ومسؤولين كبار للتحقيق بتهم فساد

أحال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وزراء سابقين ومسؤولين كبارًا إلى التحقيق، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد بشأن عقود تشييد أبنية مدرسية.

وقال مكتب العبادي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء صادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة”.

وجاء القرار على وقع احتجاجات عارمة ما زالت تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ نحو شهر.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

ويحتل العراق المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، كما ويحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، ويحقق أرباحًا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا من بيع النفط الخام.