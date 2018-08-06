الرئيس التونسي يعيّن رئيس حكومة سابق مستشارًا خاصًا له

قرّر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، مستشارًا خاصًا له، مكلّفًا بالشؤون السياسية.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الإثنين، عن الرئاسة التونسية؛ عقب لقاء جمع السبسي بـ”الصيد” في قصر الحكومة بقرطاج.

وقال البيان، إن السبسي “قرّر تعيين الصيد وزيرًا مستشارًا خاصًا لدى رئيس الجمهورية، مكلّفًا بالشؤون السياسية”، دون تفاصيل إضافية.

وشغل الصيد منصب رئيس لحكومة بلاده، من فبراير/ شباط 2015 إلى أغسطس/ آب 2016، قبل أن يسلّم المشعل ليوسف الشاهد، ليقود حكومة وحدة وطنية.

وفي يونيو/ حزيران 2016، اقترح السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها مكافحة الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في البلاد، وهي “الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وحينها، قال الصّيد إنّه تعرّض لضغوط من أطراف وأحزاب (لم يذكرها)، أجبرته على الاستقالة من منصبه (رئاسة الحكومة)، قبل أن يتوجّه إلى البرلمان؛ بهدف نيل ثقته، إلا أنه أخفق في ذلك.

وعلاوة على رئاسة الحكومة، تقلّد الصيد أيضًا مناصب عديدة أخرى، بينها وزير للداخلية في حكومة السبسي (عام 2011)، ومستشار للأمن القومي في حكومة حمادي الجبالي (2011- 2013).