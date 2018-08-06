تقرير عبري: عباس سيحل السلطة ويعلق الاعتراف بإسرائيل

زعم موقع ديبكا العبري، اليوم الإثنين، أن الرئيس محمود عباس ينوي حل السلطة الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل بعد رفضه مبادرة مصرية-أممية لتسوية الوضع في قطاع غزة.

وقال الموقع في تقرير نشره مساء أمس الأحد، إن عباس رفض بشدة تلك المبادرة، ودعا حماس للتحالف معه على أساس أن “لا الأمم المتحدة ولا مصر يمكنهما تقرير مصير قطاع غزة بل الفلسطينيون وحدهم.”

وادعى التقرير أن الخطوة الأولى التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بعد رفض المبادرة المصرية-الأممية تتمثل في “تشجيع حركة حماس لمواصلة هجماتها على إسرائيل، وعدم قبول أي هدنة”، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس السلطة الفلسطينية تحالفه العلني مع حماس، ودعم إطلاقها البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وأشار إلى أن الخطوة التالية لعباس ستكون إعلانه حل السلطة الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقات أوسلو عام 1993.