اتفاق يقضي بتقاسم السلطة ينهي الحرب الأهلية جنوب السودان

وقعت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، اليوم الأحد، اتفاقًا نهائيًا لتقاسم السلطة، بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين في هذا البلد.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم، ووقع على الاتفاق من جانب حكومة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، وممثلو الأحزاب السياسية الأخرى.

واستضافت الخرطوم، منذ أسابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة الجنوبية، لإنهاء الحرب في البلاد، المستمرة منذ 2013؛ أي بعد عامين من الانفصال عن السودان.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، في الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة.

وانطلقت جولة المباحثات الأخيرة في 28 يونيو/حزيران الماضي، غداة توقيع سلفاكير ومشار، في العاصمة السودانية، اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشرّدت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015.

وانفصلت جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.