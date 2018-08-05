حكومة الوفاق الليبية تكشف حقيقة اختطاف مدير مكتب وزير خارجيتها

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد الأربد، ما أشيع يوم الأحد، حول اختطاف نصر الدين الدرناوي، مدير مكتب وزير الخارجية محمد سيالة، بالعاصمة طرابلس، مؤكّدًا أن الأمر “عار عن الصحة تمامًا”.

وأكد الأربد، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الدرناوي “يباشر عمله الآن في مكتبه بشكل عادي”، متهمًا من وصفها “أطراف غير بريئة لا تريد الخير لليبيا، بالوقوف وراء ترويج هذه الإشاعة المغرضة”، بحسب تعبيره.

واعتبر أنه “ليس هناك ما يبرر إطلاق مثل هذه الإشاعات، غير محاولة إرباك العمل الحكومي في طرابلس، ومحاولة خلق مناخ من الفتنة داخل حكومة الوفاق الوطني”.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية الليبية، نشرت صباح الأحد، خبرًا مفاده أن مدير مكتب سيالة وموظفًا آخر، اختُطفا من أمام مقر وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، من قبل كتيبة “النواصي”، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتوالت حوادث الاختطاف في ليبيا بالآونة الأخيرة بشكل لافت؛ ما أثار مخاوف حقيقية من خروج الأوضاع عن السيطرة بالبلاد، التي تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة، وسط شكوك تحيط بمصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة.