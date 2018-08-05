طائرة إسرائيلية تقصف أراضي شمالي قطاع غزة

تعرّضت أراضٍ في بلدة “بيت لاهيا” شمالي قطاع غزة لقصف من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شبانًا يطلقون طائرات ورقية وبالونات حارقة، اتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، ” الغارة استهدفت سيارة كانت تقل مطلقي البالونات الحارقة”.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية رسميًا عن وقوع إصابات، رغم أن نشطاء تحدثوا عن إصابة شابين.

واعتاد ناشطون فلسطينيون إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس؛ ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.