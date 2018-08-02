الحمد الله: هذه شروطنا لتحمل المسؤولية في قطاع غزة

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن شروط حكومته للعودة وتحمّل المسؤولية في قطاع غزة.

وأوضح الحمد الله، اليوم الخميس، أن تمكين حكومته من الجباية المالية والأمن الداخلي وتسليمها جهاز القضاء والأراضي الحكومية والمعابر بشكل فعلي في قطاع غزة هي شروط الحكومة لتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقاء عقده مع صحفيين وكتاب فلسطينيين في مدينة رام الله: “مستعدون للتوجه إلى غزة فورًا، ولكن يجب السماح بتمكين الحكومة في الجباية الداخلية، والأمن الداخلي، ونتكلم هنا عن جهازي الشرطة والدفاع المدني ولا نتكلم عن سلاح المقاومة”.

كما شدد على ضرورة “تسليم الحكومة جهاز القضاء، والأراضي الحكومية، إضافة لأن تكون سيطرتها على المعابر فعلية”.

وناشد الحمد الله حركة “حماس” التي تسيطر على القطاع منذ 2007، بـ”تسليم غزة، والسماح للحكومة بالذهاب فورًا لتمارس صلاحياتها والتوقف عن التذرع بذرائع سلاح المقاومة وغيرها”، وفق الأناضول.