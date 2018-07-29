فقدان الاتصال بسفينة “العودة” لكسر الحصار عن قطاع غزة

فُقد الاتصال، اليوم الأحد، بـ”سفينة العودة” ضمن أسطول الحرية الخامس لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار عن غزة، أدهم أبو سلمية، فإنّ “الاتصال انقطع مع سفينة العودة على مسافة تبعد أقل من 50 ميلًا بحريًا عن شواطئ القطاع”.

وأشار إلى أنّ “انقطاع الاتصال جاء بعد اتصال تلقّاه المتضامنون على متن السفينة من البحرية الإسرائيلية، استفسرت خلالها عن معلومات بخصوص المتضامنين على متن السفينة”.

وتحدث أبو سلمية وفق وكالة أنباء “الأناضول”، عن “ترجيحات بسيطرة البحرية الإسرائيلية على السفينة؛ بغرض اقتيادها لميناء أسدود”.

وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى قطاع غزة، مساء الأحد، في حال لم يتم اعتراضها من قبل سلطات الاحتلال، وفق الهيئة.

والأسطول الخامس يضم سفينة العودة وسفينة الحرية التي تبعد مسافة زمنية تقدّر بـ24 ساعة عن سابقتها، إضافة إلى 36 ناشطًا دوليًا، من 15 دولة على متنهما.