مسلحون يغتالون سائق رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج

اغتالت مجموعة ليبية مسلحة أمس الخميس، صالح إطبيقية، سائق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، بمنطقة قرجي بالعاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة “المتوسط” الليبية عن شهود عيان بأن إطبيقية كان داخل مركبته الخاصة، قبل أن يعترضه مجهولون وينزلونه من المركبة، وأطلقوا عليه وابل من الرصاص، مما أدى إلى مقتله.

ورغم تأكيد مصادر محلية مقتل إطبيقية، إلا أنها قالت إنه ليس سائق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حاليًا، بل مجرد أحد أفراد حمايته السابقين.

وتتوالى الاغتيالات وحوادث الاختطاف بالعاصمة الليبية، طرابلس بشكل لافت في الآونة الأخيرة، في ظل عجز حكومة الوفاق الوطني عن ردع الميليشيات والكتائب المسلحة الخارجة عن القانون.

وتعيش طرابلس حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وسط سيطرة الميليشيات عليها وافتقاد حكومة الوفاق الوطني وأجهزتها الأمنية القدرة على ضبط الأمن.