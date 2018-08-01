دعوة الصومال لرفع حظر السلاح عن إريتريا تثير حفيظة جيبوتي

أعلنت جيبوتي في بيان أصدرته السفارة الجيبوتية في مقديشو اليوم الأربعاء استياءها الشديد من دعوة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، لرفع حظر السلاح المفروض على إريتريا.

وجاء في بيان رسمي، أن جيبوتي تشعر بخيبة أمل حيال طلب الرئيس الصومالي، من الأمم المتحدة، رفع حظر السلاح عن إريتريا خلال زيارته للعاصمة الاريترية أسمرة مؤخرًا.

وأضاف أن “إريتريا، ومنذ 2009، تثير القلاقل الأمنية مع جيرانها خاصة مع جيبوتي إلى جانب دعمها الأنشطة الإرهابية في إشارة إلى حركة الشباب.”

وأقرت جيبوتي بأحقية الصومال في بناء علاقات دبلوماسية مع جيرانها، بما يخدم مصالحها، لكنها أوضحت أن “الأمر الذي لا يمكن قبوله هو دعم الصومال لإريتريا، التي تسيطر على أراض جيبوتية وتعتقل مواطنين جيبوتيين”.

وأشار البيان، إلى أنه “كان ينبغي للرئيس الصومالي، خلال زيارته لأسمرة، أن يشير إلى الصراع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، وسط سعي الأولى للسلام مع جيرانه”.

وأضاف من “غير المنطق دعم الصومال لإريتريا، بينما جنودنا يضحون بأنفسهم للدفاع واستعادة استقرار الصومال”.