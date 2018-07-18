جيبوتي تعرض دفع نصف مليار دولار كتعويض لـ”موانئ دبي العالمية”

أبدت جيبوتي استعدادها لدفع تعويضات مالية بقيمة “نصف مليار دولار تقريبًا”، لشركة “موانئ دبي العالمية” لتسوية نزاع حول تشغيل محطة دوراليه للحاويات بالبلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز“، رفض أبوبكر عمر هادي رئيس مجلس إدارة سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، الحديث عن التحكيم لتسوية نزاع طويل الأمد حول الميناء الأحدث في شرق أفريقيا، قائلًا إن موانئ دبي العالمية عليها قبول أنها لم تعد مشاركة في تشغيل المرفق.

مضيفًا: “بالنسبة لنا التحكيم انتهى.. يجب أن يجلسوا معنا ويأخذوا أموالهم ويذهبون”.

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان: “هذا مثال واضح آخر من قبل الحكومة الجيبوتية على انتهاك التزاماتها التعاقدية وحقوق المستثمرين الأجانب”.

وكانت جيبوتي أنهت “من جانب واحد” عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات بالبلاد.

ووصفت موانئ دبي العالمية التحرك بأنه استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي نظرت في دعاوى سابقة تتعلق بالنزاع.

وقال أبو بكر عمر هادي إن مبلغ التعويض الذي تبدي جيبوتي استعدادًا لدفعه خضع لحسابات مفصلة، ويستند إلى القيمة الحالية الصافية للأرباح السنوية وأرباح الأسهم السنوية لشركة موانئ دبي العالمية خلال العشرين سنة المتبقية من الامتياز.

ورفضت موانئ دبي العالمية التعليق.

وفي العام الماضي، فازت موانئ دبي العالمية بقضية تحكيم ضد جيبوتي، التي ادعت حينها أن الشركة دفعت رشاوى للفوز بالامتياز الأصلي.