“الأونروا” تحسم قرارها بشأن بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عن إمكانية بدء العام الدراسي الجديد في مدارسها بعد توافر الأموال اللازمة للخدمات التشغيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، قوله: “إن العام الدراسي سينطلق في موعده المعتاد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في 700 مدرسة من مدارس وكالة الغوث، التي تضم 500 ألف طالب وطالبة في الأقاليم التي تعمل بها (الضفة، وغزة، والأردن، وسوريا، ولبنان)”.

وأضاف أندرسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مقر معهد المعلمين برام الله، أنه ورغم الصعوبات التي تواجه “الأونروا” إلا أننا نجحنا في توفير الأموال اللازمة لانطلاق العام الدراسي في الموعد المحدد.

وأوضح أن “الأونروا” تعاني مصاعب مالية كثيرة، ولا تزال تعاني عجزًا يتجاوز الـ 200 مليون دولار، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها المقدمة “للأونروا” منذ عام.

وتابع أندرسون أن “حملة الكرامة لا تقدّر بثمن، فقد جمعت 238 مليون دولار، ولكن لا تزال تعاني عجزًا يصل إلى 217 مليون خلال العام الجاري”.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تحدثت في وقت سابق، عن صعوبة بدء العام الدراسي الجديد، واحتمال تأجيله بسبب الأزمة المالية التي تعصف بها، عقب إعلان الولايات المتحدة تقليص الدعم الوارد إلى خزينتها.