محكمة إسرائيلية تأمر بسجن الشاعرة دارين طاطور بسبب قصيدة

أمرت محكمة إسرائيلية بسجن شاعرة فلسطينية 5 أشهر، يوم الثلاثاء؛ بسبب قصيدة واجهت على إثرها تهمة “التحريض على الإرهاب”.

ونشرت الشاعرة دارين طاطور (36 عامًا) تسجيلًا مصورًا على فيسبوك ويوتيوب، ظهرت فيه وهي تلقي قصيدتها “قاوم يا شعبي قاومهم”، كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين يلقون الحجارة وكرات النار على الجنود الإسرائيليين.

ونشرت الشاعرة القصيدة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وزعم ممثلو الادعاء أن “ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل تحريضًا على العنف، لكن الشاعرة قالت إن “السلطات الإسرائيلية، أساءت فهم القصيدة، فهي لا تتضمن تحريضًا على العنف بل بالأحرى المقاومة السلمية”.

وواجهت دارين طاطور كذلك اتهامات بـ”مساندة جماعة إرهابية”، إذ قال ممثلو الادعاء إنها “أبدت تأييدها لدعوة جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لانتفاضة”.

وقالت للصحفيين في محكمة بالناصرة، شمال إسرائيل: “توقعت يكون سجن، وللأسف كان فيه سجن. ما فيه مفاجآت؛ لأن هاي محكمة إسرائيلية، محكمة إسرائيلية ما في عدالة معها لما يكون فيه متهم فلسطيني. وبالأساس بتكون المحكمة سياسية وأنا محكمتي سياسية من بدايتها لحد الآن”.

وتنتمي دارين للأقلية العربية في إسرائيل، الذين بقوا في أراضيهم بعد حرب عام 1948.