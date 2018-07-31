بالفيديو.. وزير إسرائيلي يخوض تحدي الـ”كيكي”

نشر وزير المالية الإسرائيلي، ورئيس حزب “كولانو” اليساري، موشيه كحلون، مقطع فيديو له على صفحته في “إنستغرام”، وهو يؤدي رقصة “كيكي“، التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة.

ويُظهر مقطع الفيديو الوزير كحلون، وهو يسير ببطء بجانب سيارته على أنغام موسيقى أغنية “كيكي”، وفجأة يدخل إليها ويقول:” اتركونا من هذه التفاهات، يوجد لدينا الكثير لفعله”.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، طالبت سلطة الأمان على الطرقات الإسرائيلية، الوزير كحلون، بإزالة الفيديو بشكل فوري من جميع المنصات التي نشر عليها، واستجاب الوزير لذلك.

ورد مكتب الوزير كحلون قائلًا: “بالرغم من أن تصوير الفيديو تم بمكان آمن خالٍ من حركة السيارات، إلا أننا نحترم طلب سلطة الأمان على الطرقات، وسنزيل الفيديو”.