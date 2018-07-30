وفد “فتح” يغادر القاهرة بعد تسليم موقفه بشأن المصالحة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن وفد حركة فتح غادر القاهرة بعد أن قدم شرحا وافيا حول رؤية القيادة الفلسطينية وتمسكها بالموقف الذي اتخذ في الـ 21 من أكتوبر/تشرين أول 2017، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، قد عقد اجتماعا مطولاً مع وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، لمناقشة الأفكار المصرية الخاصة بملف المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وضم الوفد عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، والوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح.

وفي ذات السياق ، نقلت صحيفة “القدس” المحلية عن عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، قوله إن وفد الحركة سلم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ردا إيجابيا ومكتوبا على الأفكار التي تضمنتها الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية .

وقال الأحمد إن ورقة حركة فتح ارتكزت على اتفاق المصالحة عام 2011 والتفاهمات التي تم التوقيع عليها، معرباً عن أمله في أن تستجيب حركة حماس وتنفذ ما تم الاتفاق عليه.

وتشهد القاهرة هذه الأيام لقاءات مكثفة بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.