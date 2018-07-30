للمرة الأولى .. البالونات الحارقة تصل مدينة “بئر السبع” المحتلة

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنها عثرت على بالون مشبوه سقط في مدينة “بئر السبع” المحتلة قد يكون مصدره قطاع غزة.

وتعتبر هذه هي المرة التي يتمكن فيها مطلقو البالونات الحارقة من حدود قطاع غزة من إيصال بالون حارق إلى “بئر السبع”، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ونقلت القناة 14 العبرية عن شرطة الاحتلال قولها إنه “تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى شارع رينبلبل في المدينة بعد وصول البالون المشبوه”.

وأكدت الشرطة أنه تم إغلاق الشارع وإيقاف حركة المرور في المنطقة التي سقط فيها البالون الحارق.

وأضافت القناة :” إذا كان البالون قد اصطحب بقنبلة حارقة ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها النيران المدينة على بعد 40 كيلومترًا من الحدود”.

وبحسب القناة فقد اندلعت اليوم خمسة حرائق في مجلس ايشكول الإقليمي، وتم استدعاء فرق الإطفاء في الوقت المناسب.