للضغط على الحكومة.. مئات العراقيين يبدأون اعتصامًا مفتوحًا في محافظة المثنى

بدأ مئات المتظاهرين العراقيين في محافظة المثنى، اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا، وسط مدينة السماوة مركز المحافظة، حتى تستجيب الحكومة الاتحادية لمطالبهم.

وقال الناشط العراقي كاظم عبد اللطيف: “بعد تنصل الحكومة الاتحادية من تنفيذ وعودها وعدم الاستجابة لمطالبنا، قررنا اللجوء إلى الاعتصام المفتوح” مضيفًا “لا تراجع عن الاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب”.

وأشار عبد اللطيف الذي واكب الاحتجاجات، إلى أن “محافظة المثنى تعتبر منكوبة بسبب غياب أغلب الخدمات الأساسية”.

من جهتها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان، اليوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإدارة محافظة ذي قار بصورة مباشرة لتحسين مستوى الخدمات.

وصرح عضو المفوضية زيدان خلف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الناصرية مركز المحافظة، أن “لجنة حقوق الإنسان المكلفة بمتابعة التظاهرات اطلعت على واقع الخدمات بالمحافظة وسجلت تدنيًا واضحًا لا يليق بمحافظة ذي قار”.

وقال خلف إن “على جميع مدراء الدوائر الحكومية عدم أخذ أي تعهد خطي من موظفيها يمنعهم من المشاركة في التظاهرات الشعبية، كونها حقًا دستوريًا مكفولًا لجميع العراقيين”.

كما دعا “العبادي إلى إدارة محافظة ذي قار بسبب تدني مستوى الخدمات الذي تعاني منه المحافظة، بغية الإشراف على سرعة تنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة الاتحادية”.

ويواصل المواطنون العراقيون في ذي قار ومحافظات أخرى جنوبي العراق ذات أكثرية شيعية، احتجاجات شعبية واسعة منذ الـ 9 من تموز/يوليو الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.