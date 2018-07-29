بعد الإفراج عن عهد التميمي.. 60 أسيرة يعانين ظروفًا صعبة في سجون الاحتلال

أعاد الإفراج عن الأسيرة المحررة عهد التميمي، يوم الأحد، والزخم الذي أحاط بها محليًا وعربيًا ودوليًا، قضية الأسيرات في سجون الاحتلال، للواجهة مجددًا، حيث خرجت عهد من المعتقل وتركت خلفها 60 أسيرة يواجهن ظروفًا قاهرة.

وقالت لجنة أهالي الأسرى في القدس، إن “هناك ما يزيد عن 60 أسيرة داخل السجون الإسرائيلية يعانين من ظروف قاهرة للغاية، في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي تقديم الخدمات الأساسية لهن”.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى أمجد أبوعصب، إن “الأطفال والنساء في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من الإهمال الطبي وزيارة أهاليهم وتوفير الملابس المناسبة لهم إضافة إلى حملات التفتيش المفاجئة للسجون”.

وأضاف أبو عصب لـ”إرم نيوز” أن “الاحتلال يتعمد القيام بمناورات داخل أقسام الأسرى الأطفال يستغل طفولتهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، إضافة إلى فرض مناهج تعليمية معينة عليهم وإحضار مدرسين يدرسون مواد خاصة بالاحتلال الإسرائيلي كما يحدث في سجن مجدو”.

وأكد أن “الأسيرات يعانين من ظروف قاسية للغاية وصعبة جدًا في ظل حالة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحقهن”.

وتابع: “هناك مجموعة من الأسيرات اللواتي يعانين مشاكل صحية كبرى ويحتجن إلى علاج خاص إضافة إلى أن بعض الأسيرات كالأسيرتين إسراء الجعابيص ومرح بكيرات يحتجن إلى عمليات جراحية معقدة وترفض قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءها”.

وأشار إلى “تعرض أسيرات لمضايقات من قبل السجناء الجنائيين، فضلًا عن التفتيش العاري المهين بحقهن من قبل قوات النحشون المشرفة على نقل الأسيرات، إضافة إلى معاناة الأسيرات اللواتي ينقلن إلى محكمة سالم العسكرية، حيث ينقلن قبل يوم من محاكمتهن إلى معتقل الجلمة لقضاء ليلة هناك في قسم السجناء الجنائيين وفي غرفة فيها كاميرات وحمام مكشوف”.