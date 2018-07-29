تحذيرات من مخطط إيراني لضرب أهداف بحرية إسرائيلية وغربية في البحر الأحمر

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن تحذيرات صدرت عن أجهزة استخبارات ترجّح وجود خطط إيرانية لضرب سفن إسرائيلية بقذائف صاروخية أو عبر ألغام بحرية.

ولفتت إلى أن إسرائيل ليست الهدف الوحيد، معتبرة أن استهداف سفن سعودية بواسطة ميليشيات الحوثي تأتي ضمن المخطط الذي يستهدف إسرائيل أيضًا.

وأشارت صحيفة “معاريف” عبر موقعها الإلكتروني، السبت، إلى أن الحديث يجري عن خطر جديد وتحذيرات صدرت في الفترة الأخيرة حول خطط إيرانية لضرب سفن إسرائيلية في مياه البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن إسرائيل ليست الهدف الوحيد بالنسبة للإيرانيين، ولكن الحديث يجري عن خطر محدق بالسفن التابعة لدول الغرب بصفة عامة.

وأشارت إلى أن تحذيرًا أمنيًا أرسل لجميع الكيانات المختصة حول العالم، عقب استهداف سفن سعودية في منطقة مضيق باب المندب بواسطة الحوثيين.

ولا تنفصل التحذيرات الأمنية المشار إليها عن التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، وطبقًا للصحيفة العبرية، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إرسال قوات عسكرية لتأمين مضيق هرمز.

ويعتبر المضيق أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها كثافة في حركة السفن، ويرغب ترامب في ضمان بقائه مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في الأيام الأخيرة.

ويعد هذا التحذير الأمني بشأن استهداف سفن إسرائيلية أو غربية بالبحر الأحمر هو الثاني من نوعه في غضون 3 أشهر، إذ حذّرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مطلع أيار/ مايو الماضي من احتمال قيام طهران بالرّد على سرقة أرشيف البرنامج النووي السرّي بواسطة “الموساد” بعمليات منها ضرب السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر.