لاحتواء الاحتجاجات.. العبادي يخصص أموالًا ومشاريع لـ”الديوانية”جنوب العراق

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تخصيص وظائف وأموال، لإقامة مشاريع خدمية، وتأجيل سداد قروض زراعية، وإصلاح مصانع حكومية، ومحاربة الفقر، لصالح محافظة الديوانية، جنوب البلاد، في مسعى إلى احتواء احتجاجات شعبية واسعة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، “إن حيدر العبادي عقد يوم السبت لقاءً مع شيوخ ووجهاء وأهالي محافظة الديوانية بحضور لجنة الخدمات والإعمار للمحافظات، والتي تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين”.

وعقب الاجتماع قرَّر رئيس الحكومة العراقية تخصيص وظائف حكومية للمحافظة، وأموالٍ لإقامة مشاريع خدمية، واستئناف العمل بمشاريع أخرى للماء، والطرق، والجسور، والمجاري، والصحة، والأبنية المدرسية، فضلًا عن مطار للشحن الجوي، كانت متوقفة جراء نقص السيولة.

وأشارت رئاسة الوزراء العراقية، الى أنه تقرر أيضًا “إعادة جدولة الديون المترتبة على المزارعين، والفوائد المترتبة على القروض بسبب المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي في المحافظة، ومعالجة الغرامات المترتبة على التسديد”، مضيفة أن رئيس الوزراء قرَّر “تفعيل مشاريع إستراتيجية للتخفيف من الفقر، وإنجاز المجمع السكني في الديوانية، ومشاريع أخرى، لتوفير فرص العمل”.

كما شملت قرارات الحكومة العراقية ضمان وزارة الكهرباء تأمين حصة المحافظة من الكهرباء، وتحسين أقسام الصيانة فيها.

وأضاف البيان:”القرارات نصت أيضًا على أن تتولّى وزارة الصناعة والمعادن حسم تأهيل وتشغيل المصانع العامة في محافظة الديوانية، لضمان دخولها في العملية الإنتاجية، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، والتأكيد على تسويق وبيع المنتجات، بما في ذلك البيع لمؤسسات الدولة”.

وتعدُّ الديوانية واحدة من المحافظات الواقعة جنوب العراق، وهي ذات الكثافة السكانية الشيعية، وتشهد منذ 9 تموز/يوليو الجاري احتجاجات عارمة ضد سوء الخدمات، والفساد، وقلة فرص العمل.