الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو يكشف عن “تسوية سياسية” مرتقبة مع حركة حماس ‎

كشفت “القناة الإسرائيلية العاشرة”، مساء اليوم الجمعة، عن تصريحات نسبتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتحدث عن تسوية سياسية مرتقبة مع حركة حماس بشأن قطاع غزة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ وزراء الكابينيت، خلال الاجتماعات المغلقة، أن إسرائيل ستتوصل قريبًا لتسوية مع القطاع، وأن هناك ضغوطًا مصرية ودولية كبيرة على إسرائيل، وحماس، من أجل التوصل إلى تسوية، وحلول، لمشاكل وأزمات، قطاع غزة.

ونقلت القناة عن أحد أعضاء الكابينت الإسرائيلي قوله:”هناك موافقة مبدئية إسرائيلية لأي اتفاقية مدنية، وإنسانية، بشأن قطاع غزة”.

وأضاف: “لكن ذلك يجب أن يكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وبشرط وقف العنف من قِبل حركة حماس، فنحن لا نريد أن يتم خداعنا”.

يشار إلى أن هناك العديد من الوساطات، والمبادرات الدولية، والأممية، بين حركة حماس وإسرائيل، بهدف وقف التوتر الأمني في قطاع غزة، وتجنّب التصعيد.