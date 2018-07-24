بالفيديو.. ليبرمان يحرّض سكان غزة على حماس ويعدهم بـ”سنغافورة الشرق الأوسط”

عاد وزير الدفاع الإسرائيلي، إفيغدور ليبرمان، لأسلوب التواصل المباشر مع الشارع الفلسطيني، وهو الأسلوب الذي يتبعه منذ توليه منصبه في أيار/ مايو 2016، حيث نشر، اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة موجهة للفلسطينيين، تطالبهم بالعمل على إسقاط سلطة حماس.

وجاء الفيديو الذي ظهر فيه ليبرمان بالعبرية مصحوبًا بترجمة إلى اللغة العربية، حيث نشر عبر صفحة “المنسق” على “فيسبوك”، وهي الصفحة الرسمية لمكتب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي.

واستهل وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان، رسالته لسكان قطاع غزة بالزعم أنّهم “أمام خيار الفقر والبطالة أو العمل وكسب قوت يومهم”.

وقال ليبرمان: إنّ “على الفلسطينيين المفاضلة ما بين الكراهية وسفك الدماء وبين التعايش والأمن الشخصي”، زاعمًا أن “إسرائيل يمكنها أن تصبح أفضل شريك لهم، وأنّها قادرة على تحويل مخيمات اللاجئين إلى ما أسماها سنغافورة الشرق الأوسط”، على حد قوله.

ودعا الفلسطينيين للاعتراف بما قال إنّه “حق دولة إسرائيل في الوجود بسلام، ونزع السلاح وتسوية مسألة الأسرى والمفقودين”، مضيفًا: “إذا لم تكن قيادتكم مستعدة لذلك.. بدلوا قيادتكم”.

وحول كيفية التغيير، اقترح من يقف على رأس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف، البدء بحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع أمام الفلسطينيين في غزة خيارين، إما “كسب لقمة العيش والحصول على خدمات مثل المياه والكهرباء، أو لا”، واختتم حديثه بالقول: “الخيار بأيديكم”.

الجدير بالذكر أن حماس وإسرائيل توصلتا في الأيام الأخيرة إلى اتفاق تهدئة، بعد أن تعهدت الحركة التي تسيطر على غزة بوقف ظاهرة البالونات والطائرات الورقية الحارقة، فيما زعمت تقارير أن إسرائيل تغاضت عن شرط إعادة الأسرى والمفقودين وتعهدت بعدم الذهاب إلى حرب واسعة أو استهداف قادة حماس.