مسعفة فلسطينية تتفاجأ باستشهاد زوجها أثناء عملها في مسيرات العودة (صور)

تفاجأت إحدى المسعفات الفلسطينيات، اليوم الجمعة، أثناء قيامها بعملها في إنقاذ الجرحى على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس في قطاع غزة أن زوجها قد استشهد.

وتلقت المسعفة لمياء أبو مصطفى، زوجة الشهيد غازي أبو مصطفى، خبر استشهاد زوجها بصدمة كبيرة، وانهيار.

وكان الشهيد “أبو مصطفى” قد أُصيب في وقت سابق في قدمه، وعاد مجددًا للمشاركة في مسيرة العودة.

وقد حرص أبو مصطفى خلال مشاركته في مسيرة العودة على مساعدة زوجته بعملها، وكان يفتخر بها بشكل كبير.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت عن استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل 14 عامًا، وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال “جمعة أطفالنا الشهداء” على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.