إقالة وزير التربية والتعليم العالي الصومالي

أقال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، وزير التربية والتعليم العالي، عبدالرحمن ظاهر عثمان، وذلك في مرسوم صدر عن مكتبه اليوم الخميس.

وتلا نائب وزير الإعلام آدم إسحاق بيان الإقالة، في تصريح، بثته إذاعة مقديشو الحكومية.

وحسب البيان، أُسندت حقيبة التربية لعبدالرحمن محمود عبدلي.

وتأتي إقالة الوزير على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، أخيرًا، حول عدم اعتراف وزارة التعليم بجميع الجامعات المحلية بما فيها الجامعة الوطنية.

وأثارت تصريحات الوزير جدلًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الوزير عثمان لتقديم اعتذار عنها.

ويوجد في الصومال نحو 50 جامعة مستقلة.