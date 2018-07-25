فصائل فلسطينية تتوعد إسرائيل بعد قصفها موقعًا عسكريًا في غزة

أكدت كتائب “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن “الجريمة” التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، “لن تمر دون عقاب”.

جاء ذلك ردًا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن استشهاد 3 مواطنين شرق مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس” في تصريح مقتضب نُشر مساء الأربعاء “إنها تدرس كل الخيارات للرد على هذه الجريمة، وعلى العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها”.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: حجم هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمقاومين يعكس نوايا الاحتلال المبيتة للقتل، ويعد تأكيدًا على أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي دموية مجرمة لا يمكن السكوت عن ممارساتها وجرائمها”.

وأضاف برهوم: “المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبنا وحمايته والرد على العدوان”.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس يحيى موسى، في تصريح لـ”إرم نيوز”: “الاحتلال هو من يقتل ويمارس الإجرام والمقاومة في حالة ضبط للنفس لكنها عندما تشعر أن أبناء شعبها بحاجة لها تعطي الرد في الوقت المناسب”.

وفي السياق، قال المحلل السياسي عبدالرحيم عودة إن “خيارات تجنب التصعيد أصبحت محدودة للغاية، خاصة أن قطاع غزة يعيش حالة غليان جراء الوضع الإنساني المتهالك، والذي يلقي بضوئه على كافة المستجدات الميدانية، فالسكان في غزة الآن في حالة ترقب وانتظار إما لحرب ضروس أو تهدئة طويلة تضمن لهم وضعًا اقتصاديا مستقراً”.

وأضاف عودة لـ”إرم نيوز”: “لا يمكن التنبؤ بما سيحدث، لكن أعتقد أن الأمر سيبقى في إطار جولات تصعيد محدودة بين إسرائيل وحركة حماس، تنتهي بواسطات دبلوماسية إلى حين التوصل لاتفاق بإشراف دولي يجنب الفلسطينيين ويلات الحرب الجديدة، وهذا ما تريده حركة حماس، وإن أظهرت عكس ذلك”.

وقال المختص بالشأن الإسرائيلي محمد مليحة، إن “إسرائيل تحاول كسب الوقت من خلال سياسة الكر والفر، وضرب أهداف استراتيجية بدقة للفصائل الفلسطينية، دون تدحرج كرة اللهب إلى حرب واسعة وشاملة”.

وأضاف مليحة لـ”إرم نيوز”: “الحكومة الإسرائيلية تمارس سياستها بوجهين، وجه التصعيد والتهديد والوعيد مع قطاع غزة، ووجه تحمل ردود الفعل الإسرائيلية من خلال بث بشائر الانتصار على الفصائل الفلسطينية للشارع الإسرائيلي عبر وسائل إعلامه المنتشرة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأربعاء استشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة آخر بجراح خطيرة بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية موقعًا عسكريًا في القطاع.