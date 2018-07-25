3 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء يوم الأربعاء استشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة آخر بجراح خطيرة بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية موقعًا عسكريًا في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من القذائف المدفعية الإسرائيلية سقطت في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع لمنظمة حماس على طول حدود قطاع غزة ردًّا على إطلاق نار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة”.

وذكرت “القناة الثانية” العبرية أن جنديًا إسرائيليًا أصيب برصاص قناص فلسطيني في منطقة “كيسوفيم” في المحافظة الوسطى.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” والقناة العاشرة الإسرائيلية أن جنديًا أصيب خلال تبادل كثيف لإطلاق النار على الحدود.