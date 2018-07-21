قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم السبت، نقطة رصد تابعة لأحد الفصائل الفلسطينية، شرق مدينة غزة، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن “مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت ثلاث قذائف تجاه نقطة رصد تابعة لجناح عسكري لأحد الفصائل شرق مدينة غزة”.

ويعدُّ هذا أول قصف يخرق التهدئة التي توصل إليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، أمس الجمعة، بجهود مصرية وأممية، بعد ازدياد وتيرة الأوضاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي، أمس، باستشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم عناصر في كتائب القسام التابعة لحماس.

بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم، أن “دبابات إسرائيلية قصفت موقعًا لحركة حماس شمال قطاع غزة ردًا على تسلل عدد من المشتبه بهم عبر السياج المحيط بالقطاع”.

وأضاف:”عاد المشتبه فيهم إلى داخل قطاع غزة”.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن أي إصابات نتيجة القصف المدفعي.

وأمس الجمعة، أعلنت حركة حماس، عن التوصل لتهدئة مع إسرائيل، في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، ومقتل جندي إسرائيلي.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتضب:”بجهود مصرية وأُممية، تم التوصل إلى العودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية”، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.