“أونروا” تنهي عقود المئات من موظفيها بالأراضي الفلسطينية

وأوضح المتحدث، كريس غينيس، في بيان نشرته وكالة فرانس برس، أن الوكالة تعتزم تسريح 154 موظفًا في الضفة الغربية و113 آخرين في قطاع غزة، وذلك بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار للأونروا، في قرار اعتبره غينيس في بيانه “تهديدًا لوجود” الوكالة.

وفي قطاع غزة، أعلن اتحاد موظفي “الأونروا” في القطاع دخوله في نزاع عمل وإضراب مفتوح مع إدارة الوكالة بدءًا من اليوم، وإغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في القطاع حتى إشعار آخر.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي اليوم، على استمرار الاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لجميع الـ 13 ألف موظف وعوائلهم حتى إلغاء “الأونروا” لقراراتها الأخيرة بحق الموظفين.

وأضاف الاتحاد أن ما قامت به إدارة الوكالة من إنهاء خدمات حوالي ألف موظف من موظفيها الدائمين، يعتبر بمثابة إعلان حرب على الموظفين واللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.