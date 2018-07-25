تمديد مهلة الترشح لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تمديد موعد تقديم أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية، لأربعة أيام إضافية.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن المفوضية قررت تمديد الموعد إلى الـ 29 من تموز/يوليو الجاري، بعد أن كان مقررًا انتهاؤه اليوم الأربعاء، وفق الأناضول.

وأوضح زرار أن المفوضية قررت التمديد، بناءً على طلب من بعض القوائم الانتخابية، وذلك حتى الساعة العاشرة صباحًا من الدوام الرسمي ليوم الـ29 من تموز/يوليو المقبل.

وحذّر المتحدث الرسمي أن “من يتخلف من المرشحين عن الموعد المحدد، سيُحرم من خوض الانتخابات البرلمانية”، مشيرًا إلى أن “29 كيانًا وقائمة، تم تسجيلها لغاية الآن لخوض انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم”.

وكانت عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية في الإقليم بدأت في السابع من تموز/يوليو الجاري، على أن تنتهي في الـ 25 من الشهر ذاته (الموافق اليوم)، قبل أن يتم الإعلان عن قرار التمديد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الـ 30 من أيلول/سبتمبر المقبل، إذ يتنافس المرشحون على 111 مقعدًا في برلمان الإقليم.

وتتركز المنافسة بين الحزبين الحاكمين؛ “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، وأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة “التغيير”.