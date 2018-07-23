مسلحان يفتحان النار ويقتحمان مبنى محافظة أربيل بكردستان العراق

قال نائب محافظ أربيل ومسؤول أمني كردي إن مسلحَين فتحا النار، واقتحما مبنى المحافظة في مدينة أربيل مقر حكومة منطقة كردستان في شمال العراق.

وقال نائب المحافظ طاهر عبد الله: “في حوالي الساعة 7:45 صباحا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة وفتحا النار على الحرس، وتمكنا من الدخول، وهما الآن في الطابق الثالث”.

وتابع: “قوات الأمن تحاصر المبنى، ودخلت الطابق الأرضي استعدادًا لمهاجمة المسلحين”.

وأفاد مسؤولون في الأمن أن المسلحين يطلقان النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية.

وأضاف المسؤولون أن قوات الأمن أخلت الشوارع المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة المزدحم.