القضاء العراقي يحكم بإعدام داعشي متهم بقتل إيزيديين

أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات محافظة نينوى (شمال)، حكمت بإعدام أحد عناصر تنظيم “داعش” يلقب بـ”المهاجر”، إثر إدانته بنحر مدنيين من الأقلية الإيزيدية عام 2014.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أن الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى، قضت بإعدام أحد المنتمين لتنظيم “داعش” والذي يلقب بـ”المهاجر”.

وأضاف بيرقدار أن “المدان أقدم على نحر عدد من المدنيين من الرجال والنساء في قضاء سنجار، فضلًا عن قيامه بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في الموصل”.

واجتاح “داعش” قضاء سنجار، الذي يعد معقل الأقلية الدينية الإيزيدية في العراق، في الثالث من آب/أغسطس 2014، وسيطر على المنطقة حتى دحره منها على يد قوات إقليم كردستان “البيشمركة” في العام التالي.

وآنذاك، قالت الأمم المتحدة، إن التنظيم يرتكب إبادة جماعية بحق تلك الأقلية الدينية التي يعتقد أنها إحدى الديانات الكردية القديمة، والتي يعتبر “داعش” أن أبناءها “كفرة من عبدة الشيطان”.

ورغم خسارة التنظيم كل الأراضي التي كانت بقبضته في العراق نهاية العام الماضي، إلا أن نحو 3 آلاف إيزيدي لا يزالون مفقودين لغاية الآن من أصل 6 آلاف اختطفهم التنظيم في 2014.

وأشار بيرقدار إلى أن “المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهم؛ وفقًا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.

والحكم الصادر بدائي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

واعتقلت القوات العراقية مئات من مسلحي داعش خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى 3 سنوات (2014 – 2017).

وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.