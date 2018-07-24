ترامب فخور باعتبار إدارته القدس عاصمة لإسرائيل

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “فخره” باعتبار إدارته القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام المحاربين القدماء في مدينة كنساس بولاية ميسوري الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب “فخورون ببناء السفارة الأمريكية في القدس فلا أحد كان يعتقد أننا سنقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف ترامب “حينما اعترفنا بالقدس عاصمة لإسرائيل، قيل إننا لن نقوم بنقل السفارة إلى القدس، وبعد ذلك قيل إننا لن نقوم ببنائها، لكننا قمنا بذلك، ونحن فخورون”.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية على خلفية نقل بلاده لسفارتها من تل أبيب إلى القدس من “الملوك ورؤساء الدول والديكتاتوريين”، وأنه رفض التحدث طالبًا من الموظفين إبلاغ المتصلين بأنه سيعاود الاتصال بهم “الأسبوع المقبل”.

وأضاف ترامب أنه عاود بعد أسبوع الاتصال بالزعماء الذين اتصلوا به حول موضوع نقل السفارة، وأعرب لهم عن عدم تفهمه لمواقفهم، وأن “الوقت قد تأخر”.