المغرب يطلق منصة إلكترونية لإشراك المواطنين في صناعة القرار

أطلق المغرب، اليوم الإثنين، منصة إلكترونية تهدف إلى تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صنع القرار.

وتتيح المنصة للمواطنين وهيئات المجتمع المدني تقديم المذكرات والاقتراحات، والاطلاع على آخر المبادرات الحكومية، فضلًا عن المتابعة الإلكترونية.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في كلمة أثناء إعلان إطلاق المنصة بالرباط: إن مشروع المنصة يندرج في إطار السعي إلى إعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية.

وأكد أنه يمكن لكل هيئة في إطار الشروط القانونية تقديم عريضة (مذكرة) إلى السلطات الحكومية، تتضمن أي اقتراح أو تعديل على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الخدماتي.

وأضاف العثماني أن العرائض يمكن أن توجه إلى رئيس الحكومة بشأن السياسات العامة على المستوى الوطني، أو إلى رؤساء المحافظات عبر اقتراح إدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجالس، أو مشاريع معينة، أو تغيير التنظيم على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يدعمه البنك الدولي، مؤكدًا على أهمية إقرار حق المواطنين والمواطنات وعموم الجمعيات في المساهمة الفعالة في صناعة القرار.

وتتيح المنصة الإلكترونية تقديم عرائض إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية.

كما تتيح أيضًا فرصة إبداء الرأي وتقديم مقترحات في إطار التشاور العام بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة، والاطلاع على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.