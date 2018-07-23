المغرب يستضيف دورة الألعاب الأفريقية 2019

قال وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي لرويترز، اليوم الإثنين، إن بلاده ستستضيف دورة الألعاب الأفريقية 2019 تلبية لطلب مسؤولين رياضيين بالقارة.

وزار مسؤولون من رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية الرباط في وقت سابق هذا الشهر لمناقشة إمكانية نقل الدورة إلى المغرب بعد انسحاب غينيا الاستوائية من الاستضافة بسبب مشاكل تنظيمية.

وقال العلمي لرويترز إن المغرب وافق على استضافة الدورة التي ستشهد مشاركة 5 آلاف رياضي وستكون بعض المنافسات مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقالت وزارة الشباب والرياضة المغربية في بيان: “رأى الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة أن المغرب يتوفر على كل الشروط والخبرات الضرورية لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية من هذا الحجم”.

وأضافت “الألعاب الأفريقية تعد أكبر الملتقيات الرياضية في القارة وتقام كل 4 سنوات منذ أكثر من قرن وتتضمن منافسات أولمبية وغير أولمبية وبعض المنافسات ستكون مؤهلة للأولمبياد الصيفي 2020”.