قرقاش: الحل في فلسطين لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل أو المزايدة الإيرانية

قرقاش: الحل في فلسطين لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل أو المزايدة الإيرانية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، دعا لتكثيف الجهد السياسي العربي المشترك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "يهودية الدولة".

المصدر: فريق التحرير

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن التطورات العديدة والمقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي، مشددًا على أن الحل في فلسطين لا يكمن في “التواصل القطري مع إسرائيل أو المزايدة الإيرانية”.

واعتبر قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن “تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة يبقى ضروريًا، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية”.

وعلّق الوزير الإماراتي، في تغريدة أخرى على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون “يهودية الدولة”، الذي اعتبر أنه “يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين، ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين، التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي”.

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