قرقاش: الحل في فلسطين لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل أو المزايدة الإيرانية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن التطورات العديدة والمقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي، مشددًا على أن الحل في فلسطين لا يكمن في “التواصل القطري مع إسرائيل أو المزايدة الإيرانية”.

واعتبر قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن “تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة يبقى ضروريًا، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية”.

ويبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري كما أن رأب الإنقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2018

وعلّق الوزير الإماراتي، في تغريدة أخرى على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون “يهودية الدولة”، الذي اعتبر أنه “يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين، ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين، التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي”.