الرئيس الصيني يصل أبو ظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات (فيديو وصور)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جين بينغ” ترافقه زوجته السيدة الأولى بينغ ليوان.

واستقبل الشيوخ رئيس الجمهورية الصينية في مستهل زيارته التي تستمر ثلاثة أيام في مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال استقبال الرئيس الصيني: “الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، وهناك توافق بيننا وبين الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، ونسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية بجانب علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية”.

وفي كلمته خلال الاستقبال، قال الشيخ محمد بن زايد إن زيارة الرئيس الصيني تعد “زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورًا وإزدهارًا”.

وأضاف: “تجمع الإمارات والصين اهتمامات عديدة تشمل السلام والاستقرار والتنمية والاستثمار والاستعداد للمستقبل، علاقتنا الراسخة وشراكتنا القادمة تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين”.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن “الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين”، لافتًا إلى أن هناك توافقًا بيننا وبين الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، ونسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية بجانب علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية”.

وقال إن الإمارات “تستحوذ على حوالي ربع التجارة العربية مع الصين بما يقارب الـ 200 مليار درهم في 2017، وزارنا أكثر من مليون صيني في 2017، ولدينا شراكات في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا.. نسعى لمضاعفة هذه الأرقام الفترة القادمة”.

نموذج مثالي

من جهته، أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، قائلاً إن الإمارات تعتبر نموذجًا مثاليًا للتنمية والازدهار في العالم العربي.

وقال شي جين بينغ إن الإمارات “ظلت تتقدم دول الشرق الأوسط من حيث التنوع الاقتصادي والتسامح والانفتاح الاجتماعي وتعتبر نموذجًا مثاليًا للتنمية والازدهار في العالم العربي وتلعب دورًا إيجابيًا في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 34 عاما”.

وأشار إلى أن الصين والإمارات “تتعاملان مع بعضهما البعض بالاحترام والمساواة وشهدت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا وحقق التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات مثمرة”.