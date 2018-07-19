متظاهرون في كربلاء العراقية يمزقون صورة لخامنئي (فيديو)

نشرت قناة إخبارية إيرانية عبر تطبيق “تلغرام”، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمتظاهرين عراقيين بمحافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة بغداد، وهم يقومون بتمزيق صورة للمرشد علي خامنئي في أحد الشوارع العامة.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الإيرانية باللغة الفارسية، أن “شبانًا عراقيين من الغاضبين على الفساد الحكومي وسوء الخدمات بسبب الأحزاب الإسلامية الموالية للنظام الإيراني، أقدموا على حرق صورة المرشد علي خامنئي”.

وهتف المتظاهرون الغاضبون: الشعب يريد إسقاط النظام في العراق، كما هتف آخرون بـ”كلا كلا إيران”، في إشارة منهم إلى مطالب طهران بوقف تدخلها في شؤون العراق ودعم الجماعات المسلحة والأحزاب الشيعية الموالية لها التي سرقت خيرات الشعب العراقي، وحرمته أبسطَ حقوقه من الماء والكهرباء.

ويبدي الكثير من العراقيين غضبهم من إيران ومرشدها علي خامنئي، الذي أشاد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بما سمّاه “شجاعة وإدارة” نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، خلال توليه رئاسة الحكومة.

وشهد العراق أكبر موجة فساد مالي وإداري في عهد المالكي، فضلاً عن سقوط 4 محافظات ومناطق مختلفة بيد تنظيم داعش في الـ 10 من حزيران 2014.