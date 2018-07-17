أكثر من 300 قتيل وجريح.. حصيلة الاحتجاجات العراقية منذ نحو أسبوع

قالت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء، إن 318 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح، جرّاء الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، أن 262 رجل أمن أصيبوا، بينهم ست حالات حرجة خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد.

وأضاف رسول في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن “القوات الأمنية عازمة على حماية التظاهرات من المندسين، وأن القانون يوجب الالتزام بالمناطق المحددة للتظاهر، وليس داخل المؤسسات والمنشآت الحيوية”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص وإصابة 56 آخرين خلال الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن 90% من المصابين في حالة جيدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “محافظة البصرة شهدت مقتل اثنين من المحتجين، ومثلهما في النجف، وثلاثة في السماوة، وشخص في كربلاء مساء الأمس”.

وأضاف أن “7 من المحتجين في حالة خطرة ويتلقون العلاج اللازم في المؤسسات الصحية”.

وبدأت الاحتجاجات من محافظة البصرة مطلع الأسبوع الماضي، وامتدت إلى محافظات النجف وكربلاء وذي قار وبابل والديوانية والمثنى، وشهدت إضرام النيران من قبل بعض المحتجين في مؤسسات للدولة ومكاتب أحزاب.

وفي هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، أن حكومته تتابع مطالب المتظاهرين، مشيرًا الى تكليف القوات الأمنية بالحفاظ على سلامتهم، ومنع أي اعتداء على الممتلكات في عموم البلاد.

ودعا العبادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، المتظاهرين إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية في “كشف المندسين ومن يستهدف الأمن والمال العام”.

ومثل الاعتداء على المتظاهرين سمة بارزة للاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن عراقية، حيث أظهرت مقاطع مرئية استهداف القوات الأمنية للمتظاهرين بالعصي والهراوات، والضرب المبرح والاعتقال التعسفي، فضلًا عن استخدام المركبات العسكرية في دهس المتظاهرين.