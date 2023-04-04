إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وقعت 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة لشبان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 8 مواطنين.

ونقلت الوكالة عن "مصادر أمنية"أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي منها واحدة في الصدر وُصفت بالخطيرة، واثنتان في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج".