مشروع قرار أممي يدعو إلى بعثة حماية دولية في غزة

المصدر: أ.ف.ب

عرضت الكويت، التي تشغل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على شركائها الـ14، مشروع قرار يدعو إلى إرسال “بعثة سلام دولية” إلى قطاع غزة.

ومشروع القرار هذا “يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية”.

ويمكن ان يصطدم هذا النص الذي يتهم اسرائيل بشكل واضح، بفيتو للولايات المتحدة التي تدعم اسرائيل بشكل ثابت. لكن لم يعلن اي موعد للتصويت على النص.

وفي مشروع القرار، يدين مجلس الأمن الدولي “لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون”.

كما أن النص “يؤكد مجددا الحق في التجمع والتظاهر سلميا”، وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي “أهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة” حول حوادث سقط فيها قتلى.

ويطالب مشروع القرار “برفع كامل للحصار” الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر “مفاوضات تحظى بصدقية”.