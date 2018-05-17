السلطات الكويتية تراقب عشرات المتشددين في الخارج‎

أفادت مصادر حكومية في الكويت بأن الدولة تراقب بعض مواطنيها المنتمين لتنظيمات متشددة في الخارج.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، الخميس، عن مصادر حكومية مطلعة قولها إن “عدد العناصر المتشددة الكويتية الموجودة في الخارج لا يتجاوز الـ100، وأنهم تحت المراقبة.”

وأوضحت المصادر أن آخر كويتي متورط مع الجماعات المتطرفة ألقي القبض عليه قبل ثلاثة أشهر داخل تركيا، وسلمته السلطات التركية إلى نظيرتها الكويتية.

وأشارت الصحيفة الكويتية في تقريرها إلى أنّ الأجهزة الأمنية تضع مئات الكويتيين تحت المراقبة لقيامهم بتمويل جماعات متشددة، والقيام بعمليات مسلحة في عدد من الدول.

وفي ذات السياق، كشفت المصادر أن نحو 13 وافدًا عربيًا يعملون في إحدى الوزارات الكويتية وضعوا في القائمة السوداء ومنعوا من تجديد الإقامات، كونهم متعاونين مع عناصر مشبوهة، ولهم تعاملات غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.