عون: لبنان سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أنّ مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية.

جاء ذلك خلال لقائه، بقصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية، جيروم بونافون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ونقل البيان عن عون قوله، إن “مرحلة ما بعد الانتخابات، ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعتمد الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض”.

ودعا “المجتمع الدولي إلى دعم الإرادة اللبنانية في تحييد لبنان عمّا يجري في جواره”.

كما اعتبر أنّ “الاستقرار في لبنان سيستمر رغم ما يجري من أحداث إقليمية؛ لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عما يجري في جواره، والمجتمع الدولي مدعو إلى دعم هذا التوجّه”.

وجدّد عون التأكيد على أنّ لبنان “الذي يلتزم بالقرار الدولي رقم 1701 لوقف القتال في لبنان للمحافظة على الاستقرار في الجنوب، وعدم حصول عمل عسكري على الحدود، يواجه يوميًا خروقات إسرائيلية وانتهاكات لسيادته برًا وبحرًا وجوًا”.

ولفت إلى أن “إسرائيل غير ملتزمة باحترام إرادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار بالحدود اللبنانية، وهذا ما لا يمكن للبنان القبول به أو التغاضي عنه”.

وفي سياق متصل، طالب عون فرنسا بأن “تلعب دورًا فاعلًا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا”.

ولفت إلى “التداعيات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والإنسانية التي يتحملها لبنان؛ نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011”.

وبحسب أرقام رسمية، يوجد بلبنان 1.5 مليون لاجىء سوري، إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، وصل بونافون بيروت، والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن المنتظر أن يغادر، غدًا السبت.

ويستعد لبنان، الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس مجلس نوابه، وتشكيل حكومة جديدة، وكتابة نص بيانها الوزاري.