مصر تفتح معبر رفح طيلة شهر رمضان  

أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح، المتنفس الوحيد لأكثر من مليوني نسمة، طيلة شهر رمضان؛ لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” الخميس: “أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك ضمانًا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة“.

وتربط السلطات المصرية فتح المعبر بتحسن الظروف الأمنية في سيناء، التي تشهد هجمات إرهابية متفرقة ضد أهداف تابعة لقوات الجيش والشرطة.