إسرائيل تستأنف “جزئيًا” إمدادات الغاز والوقود إلى غزة‎

أفادت وسائل إعلام الخميس، أن السلطات الإسرائيلية، استأنفت جزئيًا إمدادات الغاز والوقود إلى قطاع غزة، بعد مرور 6 أيام على إضرام فلسطينيين النار في معبر “كرم أبو سالم” المخصص لذلك.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، أنه تم استئناف الإمدادات عبر معبر “كرم أبو سالم”.

ومعبر “كرم أبو سالم” هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت السبت الماضي، عن أن إسرائيل أبلغتها بقرارها إغلاق معبر “كرم أبو سالم”، حتى إشعار آخر.

وجاء القرار بعد اقتحام متظاهرين فلسطينيين الجمعة الماضي، ساحة الجانب الفلسطيني من المعبر للجمعة الثانية على التوالي، وقيامهم بحرق معدات وكاميرات مراقبة فيه.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرر إعادة فتح المعبر، حسب الصحيفة.

ومن شأن إغلاق المعبر، أن يفاقم من الأزمة المعيشية والصحية في القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.

وتعاني غزة أساسًا من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات، فرضته تل أبيب عقب فوز حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية عام 2006، وأحكمته عام 2007 عقب سيطرة الحركة بالكامل على القطاع.