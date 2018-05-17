كندا تطالب بإجراء تحقيق مستقل حول أحداث غزة

قال رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، في بيان اليوم الخميس، إن بلاده تشعر بقلق عميق جرّاء العنف الذي أدى إلى مقتل الكثيرين وإصابة عدد لا حصر له من الأشخاص في قطاع غزة.

وطالب بإجراء تحقيق مستقل حول استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين سلميين الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وأشار ترودو إلى وجود مواطن كندي هو الطبيب طارق لوباني بين الجرحى، لافتًا إلى دهشته عندما علم بإصابة الكثير من العزل من بينهم مدنيون وعناصر طواقم طبية وأطفال.

وأوضح أن حكومته تبذل ما في وسعها من أجل مساعدة أسرة الطبيب لوباني.

وأضاف أنهم يتواصلون مع المسؤولين الإسرائيليين بخصوص الأحداث، مؤكدًا أن استخدام العنف المفرط والذخيرة الحية أمر لا يمكن قبوله.

ومضى قائلًا: “لا بد من توضيح حقيقة ما حدث في غزة. كندا تطالب بإجراء تحقيق فوري ومستقل للكشف عن الحقائق فيما يتعلق بممارسة العنف والتحريض على العنف والاستخدام المفرط للقوة”.

والدكتور طارق لوباني كندي من أصول فلسطينية يعمل في ولاية أونتاريو، ومعروف عنه تنظيمه حملات لتلبية احتياجات الفلسطينيين الصحية في غزة.

وقال توماس وودلي، رئيس منظمة “كنديون من أجل العدل والسلام في الشرق الأوسط”، للصحفيين، إن القوات الإسرائيلية استهدفت عن قصد الطبيب لوباني، الذي أُصيب وهو يعالج الجرحى وكان يرتدي لباس الأطباء آنذاك.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الاثنين، إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة”.